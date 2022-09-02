Ученые рассказали, как спать, чтобы сохранить сердце и мозг здоровыми 2.09.2022, 22:23

2,590

В новом исследовании специалистов приняли участие 7200 участников.

Исследование, представленное на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC-2022) в Барселоне, говорит о том, что оказывается, семь из десяти сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, если хорошо высыпаться, пишет dev.ua.

Согласно исследованию, девять из десяти человек плохо спят. Что, в общем-то, и приводит к плохим последствиям.

«Малая распространенность тех, кто хорошо спит, была ожидаемой, учитывая нашу напряженную жизнь 24/7, — говорит автор исследования доктор Абубакари Намбиема из INSERM (Французский национальный институт здравоохранения и медицинских исследований). — При этом на раннем этапе жизни человека, когда формируется поведение, следует учить важности качества на количестве сна».

Предыдущие исследования сна и болезней сердца концентрировались на чем-то одном: например, принимали только продолжительность сна. Или только случаи апноэ (остановка дыхания). Текущее исследование отличается: здесь изучали пять разных привычек сна и связь между базовым показателем сна и изменениями со временем показателя сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В исследовании приняли участие 7200 участников. С 2008 по 2011 год в лечебно-профилактический центр были набраны мужчины и женщины от 50 до 75 лет без сердечно-сосудистых заболеваний. Средний возраст составил 59,7 лет, 62% составляли мужчины. Участники прошли физическое обследование и заполнили анкеты по образу жизни, личной и семейной истории болезни и состоянию здоровья.

Анкеты использовались для сбора информации о пяти привычках сна на начальном этапе и во время двух следующих визитов. Каждый фактор получал 1 балл, если был оптимальным, и 0, если нет. Была подсчитана оценка здорового сна в диапазоне от 0 до 5, при этом 0 или 1 считались плохими, а 5 считались оптимальными.

Те, кто получил оптимальный балл, сообщили, что спят от 7 до 8 часов в сутки, никогда или редко страдают бессонницей, не имеют частой чрезмерной дневной сонливости, не имеют апноэ во сне и имеют ранний хронотип (утренний человек, жаворонок).

Исследователи проверяли людей на наличие ишемической болезни сердца и инсульта каждые два года 10 лет.

На начальном уровне 10% участников имели оптимальный показатель сна, а 8% — имели плохой. В течение среднего периода наблюдения в течение восьми лет у 274 участников развилась ишемическая болезнь сердца или инсульт.

Риск ишемической болезни сердца и инсульта снижался на 22% за каждый 1 пункт на исходном уровне. Если проще по сравнению с теми, кто получил 0 или 1 балл, участники с 5 баллами имели на 75% меньший риск сердечных заболеваний или инсульта.

Исследователи оценили долю сердечно-сосудистых событий, которые можно предотвратить с помощью здорового сна и обнаружили, что если бы все участники имели оптимальный показатель сна, можно было бы избежать 72% новых случаев ишемической болезни сердца и инсульта ежегодно.

За два наблюдения почти половина участников (48%) изменила свой показатель сна: у 25% он снизился, а у 23% улучшился. Когда исследователи исследовали связь между изменением баллов и сердечно-сосудистыми событиями, они обнаружили, что увеличение сна на 1 балл со временем связано со снижением риска ишемической болезни сердца или инсульта на 7%.

«Наше исследование демонстрирует потенциал здорового сна для сохранения здоровья и предполагает, что улучшение сна связано со снижением риска ишемической болезни сердца и инсульта. Мы также обнаружили, что подавляющее большинство людей испытывают проблемы со сном. Учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти во всем мире, необходимо больше отдавать себе отчет в важности хорошего сна для поддержания здорового сердца», — говорит доктор Намбиема.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».