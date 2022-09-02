В ДТП с такси в Могилеве пострадали три взрослых и ребенок
- 2.09.2022, 22:28
Причина аварии - несоблюдение дистанции.
Днем в пятницу в Могилеве автомобиль такси столкнулся с легковушкой из-за несоблюдения дистанции, пострадали четыре человека, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
ДТП случилось на улице Островского около 16.15. Водитель такси на автомобиле Lada двигался от бульвара Непокоренных в сторону проспекта Шмидта. Возле торгового центра «Пилот» он поздно среагировал на то, что впереди автомобиль Volkswagen остановился для поворота налево и пропускал встречные автомобили. Таксист не успел затормозить и врезался в Volkswagen.
Удар оказался сильным. Пострадали сам 28-летний таксист, его 34-летняя пассажирка с двухлетним ребенком и 48-летняя пассажирка Volkswagen.
ГАИ проводит проверку по факту ДТП и напоминает водителям, что на дороге нужно соблюдать безопасную дистанцию.