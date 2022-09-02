Украина, свобода, солидарность: Зеленский, Байден и Джонсон запустили флешмоб 2.09.2022, 22:38

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Участники флешмоба оставляют в Twitter только одно слово.

Мировые лидеры запустили флешмоб в социальной сети Twitter. К нему присоединились президенты Украины Владимир Зеленский, США Джо Байден, премьер Великобритании Борис Джонсон и другие.

Каждый из них оставил в Twitter единственное слово, которое, очевидно, ассоциируется с Украиной и ее борьбой за свободу, пишет unian.net.

Владимир Зеленский оставил в Twitter слово «Freedom» - свобода. Американский лидер Байден написал «democracy» - демократия, а британский премьер Джонсон оставил твит со словом «Ukraine» - Украина.

Впоследствии к флешмобу присоединились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который оставил слово «putinkaputt» (в переводе не нуждается), а также советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который оставил твит со словом ATACMS, намекая на вероятность передачи Украине дальнобойных ракет для HIMARS. В Twitter-аккаунте Украины появилось слово «Victory» - победа.

Похоже, флешмоб набирает обороты, ведь недавно к нему присоединился друг Украины - президент Польши Анджей Дуда. «Solidarity» (солидарность) - написал он.

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