В минском аэропорте разбили крыло самолета «Белавиа» 1 2.09.2022, 23:13

Водитель буксировал самолет пьяным.

Неприятный и очень дорогой инцидент произошел в аэропорту «Минск»: там водитель аэродромного тягача сел за руль пьяным и неудачно отбуксировал самолет. Случилось это еще 27 июля 2021 года, но известно о происшествии стало только теперь, когда пресс-служба Верховного суда опубликовала приговор водителю, пишет zerkalo.io.

Согласно приговору, водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, «допустил нарушения безопасности движения воздушного транспорта в части буксировки воздушного судна». В итоге оказалось повреждено крыло самолета «Белавиа» и телескопический трап. Ущерб аэропорту составил 47 рублей 77 копеек, а вот авиакомпании — 385 290 рублей 67 копеек, или более 150 тысяч долларов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о нарушении работником правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 1 ст. 314).

Дело рассматривали 1 сентября в суде Октябрьского района Минска. Мужчина на заседании полностью признал вину.

В итоге суд признал его виновным и приговорил к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Вдобавок он на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми транспортными средствами. Кроме того, в колонии его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

А вот платить 150 тысяч долларов водителю не придется — за него заплатит бывший работодатель, который допустил его к работе в нетрезвом состоянии, то есть РУП «Национальный аэропорт «Минск».

Именно с него в пользу авиакомпании «Белавиа» взыщут возмещение ущерба в размере 385 290 рублей. А осужденный должен будет выплатить лишь 47 рублей 77 копеек аэропорту и госпошлину — государству. Однако приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

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