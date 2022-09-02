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Генштаб ВСУ: Рота россиян с позором бежала из Херсона с награбленным имуществом

  • 2.09.2022, 23:52
  • 2,268
Генштаб ВСУ: Рота россиян с позором бежала из Херсона с награбленным имуществом

Награбленное на грузовиках вывезли в Крым.

Рота российских оккупантов, которая базировалась в Херсоне, сбежала из города, прихватив с собой награбленное имущество, сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

- Рота противника, которая базировалась в спортивном клубе «Потерянный мир» покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках, - говорится в сообщении.

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