Активистку «Европейской Беларуси» и многодетную мать Елену Лазарчик приговорили к 8 годам колонии
- 20.09.2022, 0:39
Приговор вынес судья Павел Климов.
Могилевский областной суд 19 сентября присудил активистке «Европейской Беларуси» Елене Лазарчик 8 лет колонии в условиях общего режима. Дело в закрытом заседании рассматривал судья Павел Климов, поэтому подробности суда неизвестны, сообщают правозащитники.
Обвинили 48-летнюю женщину сразу по четырем статьям Уголовного кодекса:
ст. 368 за оскорбление Александра Лукашенко;
ст. 361-1 («Создание экстремистского формирования или участие в нем»);
ст. 130 («Разжигание вражды или розни»);
ст. 342 («Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).
Активистка «Европейской Беларуси» Елена Лазарчик была задержана 30 декабря 2021 года. 7 января 2022 года женщину перевели в СИЗО.
22 июля КГБ внес активистку в список лиц, причастных к террористической деятельности. Правозащитники признали ее политзаключенной.
Ранее активистку задерживали и в сентябре 2020 года. Из-за этого ее младшего сына Артема забрали в приют прямо из школы. Это вызвало возмущение общественности и у стен приюта Фрунзенского района собралось очень много людей, которые требовали вернуть ребенка матери.
Артема тогда вернули матери только после двух ночей в приюте. Также у Елены есть старший сын и дочь.