Украина бесплатно предоставит двум странам Африки 50 000 тонн пшеницы 20.09.2022, 1:50

Эти две страны второй год подряд страдают от засухи.

Украина бесплатно предоставит двум странам Африки – Эфиопии и Сомали – 50 000 тонн пшеницы, говорится в постановлении правительства №1040 от 16 сентября.

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел 420 млн грн для возмещения стоимости зерна пшеницы с целью оказания гуманитарной помощи этим двум странам. Деньги возьмут из резервного фонда государственного бюджета, а зерно – у Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

Поставки зерна должны состояться из Одесского морского торгового порта после согласования с ООН и компетентными органами Эфиопии и Сомали.

Эти две страны расположены на Африканском роге, который второй год подряд страдает от засухи. Сезон дождей, который длится, как правило, с марта по июнь, в этом году закончился уже в мае, причем количество осадков было рекордно низким.

По данным ООН, в северных сомалийских районах выпало от 30 до 60 процентов от обычного количества осадков, а центральных и южных – от 45 до 75 процентов. Это был четвертый неудачный сезон дождей с конца 2020 года.

Количество людей, страдающих от засухи в Эфиопии, Кении и Сомали, за пять месяцев увеличилось с 9,5 млн до 16,2 млн человек.

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