Королеву Елизавету II похоронили рядом с принцем Филиппом 20.09.2022, 2:44

Елизавета II — 11-й британский монарх, похороненный в часовне Виндзорского замка.

Королева Великобритании Елизавета II в понедельник, 19 сентября, была похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI рядом со своим супругом, герцогом Эдинбургским. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

Ранее принц Филипп был захоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия, к которой примыкает достроенная в 1960-е годы часовня Георга VI.

Как пишет The Guardian, на панихиде присутствовали только члены королевской семьи, которые вернулись в часовню около 19:30 по местному времени (21:30 по Минску). Елизавета II — 11-й британский монарх, похороненный в часовне Виндзорского замка. Она будет покоиться рядом с отцом королем Георгом VI, королевой-матерью и сестрой принцессой Маргарет.

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