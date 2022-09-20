США прорабатывают план на случай применения РФ ядерного оружия в Украине 20.09.2022, 4:58

Байден предупредил Путина о последствиях.

В администрации президента США, а также в диалоге с партнерами обсуждается план реагирования на радикальные действия со стороны РФ, такие, как применение ядерного оружия в Украине.

Об этом посол США в Украине Бриджит Бринк сказала в интервью «Европейской правде».

На вопрос, допускают ли США сценарий, что Россия нанесет ядерный удар тактическими боеголовками или использует в качестве оружия оккупированную Запорожскую АЭС, посол отметила, что президент США Джо Байден четко подчеркнул, что разговоры об использовании ядерного оружия являются абсолютно безответственными.

«Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет недопустимым и вызовет серьезные последствия... Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами том, как мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил», - сказала Бринк.

Посол добавила, что США соглашаются с тем, что ситуация вокруг Запорожской АЭС опасна, и Вашингтон поддерживает заинтересованность в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под ее полный контроль.

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