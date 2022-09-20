ВСУ мощно ударили по базе оккупантов в Сватово: уничтожено 70% личного состава 3 20.09.2022, 7:35

5,512

Ликвидировано также 50 единиц вражеской техники под Новоайдаром.

В Генштабе ВСУ сообщили новые подробности об ударах по базам российских оккупантов в захваченных населенных пунктах Новоайдар и Сватово Луганской области.

В районе Новоайдара подтвержден успешный удар по району сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов 18 сентября, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Всего было уничтожено и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.

Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны ударили по району сосредоточения вражеской живой силы.

По данным Генштаба, 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».