ВСУ мощно ударили по базе оккупантов в Сватово: уничтожено 70% личного состава

ВСУ мощно ударили по базе оккупантов в Сватово: уничтожено 70% личного состава3
- 20.09.2022, 7:35
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Ликвидировано также 50 единиц вражеской техники под Новоайдаром.
В Генштабе ВСУ сообщили новые подробности об ударах по базам российских оккупантов в захваченных населенных пунктах Новоайдар и Сватово Луганской области.
В районе Новоайдара подтвержден успешный удар по району сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов 18 сентября, сообщает Генштаб в утренней сводке.
Всего было уничтожено и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.
Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны ударили по району сосредоточения вражеской живой силы.
По данным Генштаба, 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли.