Напуганный Пушилин экстренно «позвонил» Пасечнику: разговор насмешил Сеть 6 20.09.2022, 7:44

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Главарь «ДНР» разговаривал сам с собой?

В социальных сетях обсуждают публикацию главаря «ДНР» Пушилина, который на фоне наступления ВСУ записал на видео свой разговор с Пасечником из «ЛНР» о синхронном проведении «референдумов» в ОРДЛО.

Кадры Пушилин разместил в своем телеграм-канале, однако пользователи сразу заметили целый ряд нестыковок на видео.

Кадры публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Соцсети считают, что Пушилин лишь имитировал разговор с собеседником, а на самом деле общался сам с собой. На это указывают несколько деталей на видео.

На 5-й секунде его телефон внезапно разблокировался, что не могло произойти в режиме разговора из-за блокирующего датчика. На телефон поступило уведомление, что вызвало активацию его экрана.

При этом Пушилин заметил, что его фиктивный звонок разоблачат, и сразу изменил ракурс, повернув голову вправо и спрятав экран от объектива камеры.

Ранее глава Луганской ОВА рассказал о возможных последствиях проведения «плебисцита» на оккупированных территориях. Подконтрольные Кремлю телеканалы холодно отнеслись к заявлениям Пушилина и Пасечника о проведении «референдумов», пишут росСМИ.

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