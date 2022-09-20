В Эстонии предложили изымать оружие у находящихся в стране белорусов 6 20.09.2022, 7:46

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Законопроект в любом случае будет направлен будет направлен в парламент.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что необходимо изъять огнестрельное оружие у постоянно находящихся на территории страны граждан России и Беларуси, которые по закону владеют такими средствами.

Об этом сообщает Postimees.

По ее словам, в парламент в любом случае будет направлен законопроект об изъятии оружия, принадлежащего россиянам и белорусам.

«Надеюсь, что с учетом сложившихся обстоятельств люди поймут, что граждане России и Беларуси с оружием на руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии», - сказала глава эстонского правительства.

Согласно данным регистра, в настоящее время оружие для самообороны или охоты есть у 629 российских и белорусских граждан.

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