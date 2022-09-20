В ближайшее время войска РФ могут попасть в окружение в Лимане 20.09.2022, 7:49

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А дальше открывается оперативный простор до Сватово.

Уже в ближайшее время Вооруженные силы Украины могут окружить город Лиман в Донецкой области.

Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.

По его словам, у украинской армии уже есть два плацдарма на левом берегу реки Оскол.

Кроме того, украинские войска освободили несколько населенных пунктов по направлению к Лиману. Советник Офиса президента не стал их называть.

«Продвижение идет и на левый берег, продвижение идет и в сторону Лимана. Такими темпами в течение короткого времени Лиман может влететь в окружение или быть взят, а дальше открывается оперативный простор до Сватово», - сказал Арестович.

Также он прокомментировал новость о том, что глава «ДНР» Денис Пушилин предложил главарю «ЛНР» Леониду Пасечнику объединить усилия для подготовки к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Российской Федерации.

«Можно только представить, насколько фигово у них идут дела в военном отношении, если они пытаются обеспечить неприкосновенность условных границ статусом российской территории», - добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что украинская армия с 17 сентября контролирует левый берег реки Оскол в Харьковской области.

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