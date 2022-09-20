Танковый бой на Херсонщине: один из укрепрайонов врага разбит 3 20.09.2022, 8:01

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Украинский батальон TERRA показал уникальные кадры.

ВСУ продолжают контрнаступательные действия в Херсонской области: продвижение сопровождается тяжелыми боями на отдельных участках. Видео одного из таких боев, победителями из которого вышли украинские бойцы, обнародовано в сети.

Видео танкового боя опубликовали 19 сентября на официальном ютуб-канале батальона TERRA, сейчас воюющего на южном фронте. За несколько часов ролик собрал почти 70 тысяч просмотров и более 4,5 тысяч лайков.

«Подразделение TERRA принимает участие в наступательных действиях на Херсонском направлении. Во время продвижения наших сил враг вывел на огневую позицию три замеченных танка Т-72 и по которым был открыт огонь из артиллерии. После первого пристрелочного [удара], второй попал на расстоянии 30 метров от цели. Вражеские танки отступили, что дало возможность продолжать наступательные действия», – комментируют бойцы.

В конце видео также показан точный удар по позициям противника и один из разбитых укрепрайонов россиян.

Отметим, точная дата и локация съемки неизвестны. Предварительно, судя по ландшафту и пейзажам, речь идет об участке в районе населенных пунктов Лупарево – Александровка – Станислав вдоль Днепровского лимана на границе Херсонской и Николаевской областей. Сейчас зона между Лупаревым и Александровкой обозначена на карте Deep State, как «серая», где продолжаются бои и статус которой пока неопределен.

Вероятно, бой состоялся вблизи Александровки Херсонской области.

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