ФСБ «копает» под Путина

ФСБ «копает» под Путина3
- Вадим Денисенко
- 20.09.2022, 8:06
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Еще, чего доброго, они переворот сделают.
Общественная палата «ЛНР» обратилась к своему гауляйтеру с просьбой провести референдум о вхождении в РФ (хотя 2 недели назад они отказались от этой идеи).
В срочном порядке Симоньян это поддержала, потому что «это развяжет руки в СВО».
Затем лугандоны заявили, что референдум - это о далеком будущем.
А еще через час Общественная палата т. н. «ДНР» стала тоже требовать референдум.
Кремль молчит.
Симоньян продолжает бесноваться.
С большой долей вероятности можно говорить, что фээсбэшники «качают» Путина, чтобы тот сделал что-то более решительное (мобилизация, активация боевых действий, зачистка элит).
Просто, чтобы мы все понимали: все дни харьковского наступления Путин молчит. Система не получает указаний и живет в своих догадках.
На самом деле, последующие дни могут стать очень интересными, ведь Путин давно уже не знал, что такое внутренние конфликты.
Одним словом, поп-корн не помешает. Еще, чего доброго, они переворот сделают и Медведева в президенты поставят. Пока это шутка, если что.
Вадим Денисенко, «Фейсбук»