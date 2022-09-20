ФСБ «копает» под Путина 3 Вадим Денисенко

20.09.2022, 8:06

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Еще, чего доброго, они переворот сделают.

Общественная палата «ЛНР» обратилась к своему гауляйтеру с просьбой провести референдум о вхождении в РФ (хотя 2 недели назад они отказались от этой идеи).

В срочном порядке Симоньян это поддержала, потому что «это развяжет руки в СВО».

Затем лугандоны заявили, что референдум - это о далеком будущем.

А еще через час Общественная палата т. н. «ДНР» стала тоже требовать референдум.

Кремль молчит.

Симоньян продолжает бесноваться.

С большой долей вероятности можно говорить, что фээсбэшники «качают» Путина, чтобы тот сделал что-то более решительное (мобилизация, активация боевых действий, зачистка элит).

Просто, чтобы мы все понимали: все дни харьковского наступления Путин молчит. Система не получает указаний и живет в своих догадках.

На самом деле, последующие дни могут стать очень интересными, ведь Путин давно уже не знал, что такое внутренние конфликты.

Одним словом, поп-корн не помешает. Еще, чего доброго, они переворот сделают и Медведева в президенты поставят. Пока это шутка, если что.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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