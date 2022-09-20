В Калифорнии сняли на видео уникальную акулу
- 20.09.2022, 8:21
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Американец рыбачил с друзьями в полусотне метров от берега.
Пелагическая большеротая акула — одна из самых редких обитателей океанских глубин. За последние полсотни лет люди встречали их всего 269 раз.
Недавно двух акул посчастливилось увидеть у берегов Сан-Диего, штат Калифорния. Их заметил Дэвид Стэбил, американец, рыбачивший с друзьями в полусотне метров от берега.
На видео одна акула акула подплыла совсем близко к лодке, другая же держится от людей подальше. Элисон Шульман-Джанигер, научный сотрудник Музея естественной истории округа Лос-Анджелес, рассказала изданию Daily Mail, что, вероятнее всего, речь идет о паре акул. Одна из них, на теле которой много шрамов — самка, а вторая, с поврежденным плавником — самец.
This weekend my friends and I went fishing off the coast of San Diego and video taped two of the most elusive sharks on this planet. Here’s some cool footage I took of the two Megamouth Sharks #sharks pic.twitter.com/WRJqYqXnoO— not david stabile (@dstab98) September 16, 2022
За последние годы в этой местности было отмечено несколько встреч с акулами, причем, часто это сразу несколько разнополых особей. По этой причине ученые считают, что побережье Калифорнии стало своеобразным местом для размножения этих животных.
Впервые пелагическая большеротая акула была выловлена в 1976 году.
Морские хищницы обитают на глубинах 40 — 1500 м, изредка заплывая в небольшие бухты. Чаще всего их встречают в эти моменты.
Несмотря на угрожающий внешний вид и внушительные размеры (взрослая особь достигает длины до 5 м), пелагическая большеротая акула неопасна для человека. У нее крошечные зубы, и питается животное преимущественно планктоном и прочими мелкими обитателями глубин.
Судя по имеющимся фото, эти акулы часто становятся жертвами других акул и кашалотов. Они неагрессивны, имеют довольно мягкую кожу, медлительны и потому на них охотятся другие хищники.
А вот человек, наоборот, не представляет для них особой угрозы. Промыслового значения эта акула не имеет, и потому ее мясо почти нигде нельзя увидеть в продаже. Редкие случаи, когда хищница все же попадает на стол объясняются не целенаправленным выловом, а случайным попаданием в сети рыбаков.