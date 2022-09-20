В Калифорнии сняли на видео уникальную акулу 20.09.2022, 8:21

3,480

фото: reuters

Американец рыбачил с друзьями в полусотне метров от берега.

Пелагическая большеротая акула — одна из самых редких обитателей океанских глубин. За последние полсотни лет люди встречали их всего 269 раз.

Недавно двух акул посчастливилось увидеть у берегов Сан-Диего, штат Калифорния. Их заметил Дэвид Стэбил, американец, рыбачивший с друзьями в полусотне метров от берега.

На видео одна акула акула подплыла совсем близко к лодке, другая же держится от людей подальше. Элисон Шульман-Джанигер, научный сотрудник Музея естественной истории округа Лос-Анджелес, рассказала изданию Daily Mail, что, вероятнее всего, речь идет о паре акул. Одна из них, на теле которой много шрамов — самка, а вторая, с поврежденным плавником — самец.

This weekend my friends and I went fishing off the coast of San Diego and video taped two of the most elusive sharks on this planet. Here’s some cool footage I took of the two Megamouth Sharks #sharks pic.twitter.com/WRJqYqXnoO — not david stabile (@dstab98) September 16, 2022

За последние годы в этой местности было отмечено несколько встреч с акулами, причем, часто это сразу несколько разнополых особей. По этой причине ученые считают, что побережье Калифорнии стало своеобразным местом для размножения этих животных.

Впервые пелагическая большеротая акула была выловлена в 1976 году.

Морские хищницы обитают на глубинах 40 — 1500 м, изредка заплывая в небольшие бухты. Чаще всего их встречают в эти моменты.

Несмотря на угрожающий внешний вид и внушительные размеры (взрослая особь достигает длины до 5 м), пелагическая большеротая акула неопасна для человека. У нее крошечные зубы, и питается животное преимущественно планктоном и прочими мелкими обитателями глубин.

Судя по имеющимся фото, эти акулы часто становятся жертвами других акул и кашалотов. Они неагрессивны, имеют довольно мягкую кожу, медлительны и потому на них охотятся другие хищники.

А вот человек, наоборот, не представляет для них особой угрозы. Промыслового значения эта акула не имеет, и потому ее мясо почти нигде нельзя увидеть в продаже. Редкие случаи, когда хищница все же попадает на стол объясняются не целенаправленным выловом, а случайным попаданием в сети рыбаков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».