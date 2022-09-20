«Ты не представляешь, что там было»: рассказ оккупанта о бегстве с Харьковщины 20.09.2022, 8:31

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Украинская разведка перехватила интересный разговор.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) перехватило разговор российского военного, воевавшего на Изюмском направлении. Он обсудил с супругой, как их группировку бросило командование. Ролик 19 сентября был опубликован на официальном канале разведки в Telegram.

«Зай, ты не представляешь, что там было», - пожаловался оккупант. Он подтвердил ей, что от украинского контрнаступления российские солдаты спасались, убегая пешком.

Судя по их разговору, командование ВС РФ врет родственникам, что всех военных с Изюмского направления организованно вывезли. Супруга также порадовала оккупанта, что им на подмогу перебрасывают дополнительную технику. Однако военного это не впечатлило.

«А, зай, я посмотрел, что такое техника. И что с ней происходит, к сожалению», - заявил он.

Большое контрнаступление ВСУ на юге Харьковской области случилось в начале сентября. Военные мобильными группами прорвали линию обороны оккупантов, выйдя за несколько дней на ключевой логистический узел врага - Купянск. Город был быстро освобожден. Российская оккупационная группировка не оказывала серьезного сопротивления. Она в большинстве своем бросилась в паническое бегство. Результатом операции стало освобождение почти всей территории Харьковщины.

Ключевое Изюмское направление, с помощью которого россияне планировали захватить Донбасс, было зачищено.

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