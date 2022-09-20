В Минске таксист оригинально объяснил клиентке, почему короткая поездка обошлась ей в 30 рублей 3 20.09.2022, 8:32

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Женщина вызвала такси через приложение.

Жительница Минска за короткую поездку на такси заплатила почти в шесть раз больше положенного. На вопрос, почему так дорого, водитель ответил, что «совершил грузоперевозку груза». Жалобу клиентки опубликовало 19 сентября в своем телеграм-канале Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

Инцидент произошел в сентябре. Женщина вызвала такси через приложение. В назначенный срок к дому подъехал белый Hyundai Solaris под управлением таксиста Игоря. Мужчина отвез людей по указанному адресу и потребовал за поездку 30 рублей.

«Мы стали уточнять, почему так много. Он сказал, что совершил грузоперевозку груза. Так у него заявлено в заявке. Я оплатила заказ. И связалась с техподдержкой приложения. Там мне ответили, что водитель неправ, пересчитали тариф и сказали, что оплатить я должна была 6 рублей 70 копеек, а разницу мне отдадут, когда проведут очную ставку с водителем», — написала в своей жалобе женщина.

Через несколько дней клиентке перезвонили из техподдержки и сообщили, что водителя Игоря они не смогли найти, поэтому 23 рубля 30 копеек ей не вернут.

«Организация ответила, что когда найдут водителя, то он вернет деньги. Но помогать его найти не смогут и больше на контакт со мной не идут», — указала в жалобе минчанка.

В итоге женщина обратилась в налоговую. Сейчас в отношении транспортной компании проводятся оперативно-контрольные мероприятия, уточнили в инспекции.

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