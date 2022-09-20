WP: Армия Украины создает проблемы для Кремля на территории России 4 20.09.2022, 8:51

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В приграничных городах спешно пытаются эвакуировать жителей.

После успешного украинского наступления в Харьковской области кровавая война, развязанная Владимиром Путиным, переместилась прямо на порог России. Артиллерийские удары уничтожают военные цели на российской территории. А чиновники в приграничных городах спешно пытаются эвакуировать жителей.

Об этом пишет Washington Post, напоминая, что в субботу Белгородская область снова испытала на себе дыхание войны. Здесь погиб один человек, а еще двое были ранены. В минувшую пятницу Украина нанесла удар по базе Третьей мотострелковой бригады вблизи городка Валуйки, расположенного в 14 километрах от украинской границы. Российские чиновники не признают, что удар был нанесен по военной цели. Однако они утверждают, что при обстреле погиб один местный житель, а еще местная электросеть была повреждена. Поэтому некоторое время люди в регионе сидели без электроэнергии.

Россия обвиняет в атаках Украину. Но Киев не берет на себя ответственность за уничтожение целей на территории России. Украинское правительство заверило США, что переданное американское оружие не будет использоваться для ударов по целям на российской стороне от границы. Но армия Украины теперь настолько близка к границе, что ей хватит собственного не такого «продвинутого» оружия, чтобы уничтожать российские цели.

Россияне начали остро и напрямую ощущать влияние войны. И это создает дополнительное давление на Владимира Путина, только что вернувшегося с прошедшего в Узбекистане саммита Шанхайской организации сотрудничества. Там ему пришлось столкнуться с публичной критикой со стороны премьер-министра Индии Нарендры Моди, а также с неудобными вопросами о войне от китайского лидера Си Цзиньпина. Глава индийского правительства удивил публику, когда сказал Путину, что «сегодняшняя эра – это не эра войны, и я говорил с Вами об этом по телефону». Эти слова прозвучали после того, как российский президент признал, что слышал от лидера Китая «беспокойство и вопросы» по поводу войны против Украины.

Валуйки и Красный Хутор среди десятков небольших поселений на территории России, которые российская армия использует как плацдарм для атак против Украины. Из-за этого они оказались в центре вторжения Москвы и все более мощного контрнаступления Киева.

За последние месяцы по распоряжению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в приграничных городках проводили эвакуацию сотен людей и закрывали школы. Но теперь власти в Белгороде оказались под все большим давлением раздраженных жителей, столкнувшихся с тем, от чего многие украинцы страдают уже много месяцев: с ночными взрывами, уничтоженными домами, а иногда и с жертвами.

«Я еще раз спрашиваю, где наша армия, та, которая должна нас защищать? Мы на границе. Они стреляют в нас. Нам нужна армия и защита. Разбудите президента», – написала на странице Гладкова у VK Татьяна Богачева из Белгорода.

Washington Post пишет, что российские силы были истощены после ошибок на поле боя. Теперь Москва пытается завербовать новых солдат и найти технику в рабочем состоянии, чтобы сохранить свои позиции на северо-востоке Украины. Недавнее поспешное отступление из Изюма и Балаклеи, а также страх россиян, что война теперь идет к ним домой, заставили Москву отправить молодых призывников на границу в качестве подкрепления. В частности, Москва отправила для защиты государственной границы солдат срочной службы из Первой мотострелковой Таманской дивизии, которых призвали весной.

Родственники военных рассказали российской службе BBC, что многие срочники из Таманской дивизии погибли в начале российского вторжения в Украину. А выжившие вернулись на российскую территорию. Однако их не отправили на базу в Наро-Фоминск близ Москвы. Они продолжили службу в Валуйках. В октябре их заменят новые срочники, которые призовут во время осенней кампании.

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