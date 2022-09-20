В Польше с погоней и стрельбой задержали жителя Гданьска, отобравшего машину у белоруса 2 20.09.2022, 9:00

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иллюстрационное фото

История началась с того, белорус подвез на своем Subaru неизвестного.

В польском Гданьске после стрельбы и погони задержали 26-летнего местного жителя, который совершил разбойное нападение на белоруса и угнал его автомобиль. Об этом сообщает издание «Белорусы и мир» со ссылкой на местную полицию.

19 сентября около 03.30 в полицию поступило сообщение о вооруженном ограблении: неизвестный, которого подвозил на своем Subaru белорус, пригрозил ему ножом и приказал выйти из машины, а затем пересел на водительское сиденье и уехал.

Информацию передали всем патрулям, был введен аналог плана «Перехват». После 04.00 один из экипажей заметил угнанный автомобиль, водителю приказали выйти из машины. В ответ на это мужчина за рулем попытался сбить одного из полицейских, но ему удалось отскочить в сторону. Затем водитель попытался скрыться на Subaru.

Полиция открыла огонь по машине, а затем начала преследовать уезжающий автомобиль. Во время преследования Subaru врезался в ограждение, мужчина бросил машину и скрылся.

Неподалеку от угнанного Subaru обнаружили женщину, которая, как выяснилось, ехала вместе с угонщиком. Она оказалась ранена в ногу и была под надзором полиции отправлена в больницу.

Самого нападавшего арестовали примерно в 06.00 в городском промышленном районе Летница. После проверки данных мужчины стало известно, что он также разыскивается по делу о краже со взломом.

Разбойное нападение с применением опасного для жизни орудия наказывается лишением свободы на срок не менее трех лет. Невыполнение требования об остановке — на срок до пяти лет. А нападение на сотрудника полиции — на срок до 10 лет.

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