В Алчевске прогремели взрывы в любимом месте оккупантов 1 20.09.2022, 9:17

Там находилось скопление военной техники РФ.

В оккупированном Алчевске Луганской области ночью 20 сентября произошла новая «бавовна». Взрывы прогремели в Высшей школе бизнеса (ВШБ), которая была «любимым местом оккупантов».

По свидетельствам местных жителей, здесь враг обустроил свою базу и разместил боевую технику. Люди сообщают в сети, что слышали как минимум два взрыва, пишет obozrevatel.com.

Взрывы прогремели около 01:30.

При этом в сети показали на видео место дислокации врага в ВШБ в Алчевске, где произошла «бавовна».

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