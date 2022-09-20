Начинается самая интересная часть путинской «пьесы» 20.09.2022, 9:17

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Кремль спинным мозгом ощущает приближение катастрофы своих войск в Украине.

Срочными «референдумами» на оккупированных территориях Украины Москва поднимает ставки в войне. Начинается самая интересная часть кровавой путинской пьесы.

Об этом в своем блоге в Facebook пишет известный украинский волонтер и активист Юрий Касьянов:

— Так называемые «общественные палаты» так называемых «народных республик» («ЛНР» и «ДНР») обратились к так называемым «главам республик» с нижайшей просьбой незамедлительно провести "референдумы" о вхождении «ДНР» и «ЛНР» в состав России.

Ощущая спинным мозгом надвигающуюся полную военную катастрофу, Кремль дал отмашку своим марионеткам на проведение фейковых «референдумов» на оккупированных территориях.

Цель проста - объявить Донбасс территорией России, чтобы защищать награбленное всеми доступными средствами - от всеобщей мобилизации до ядерного оружия. Ну, всеобщая мобилизация - это вряд ли. Это смертельный номер для путинского режима, потому что умирать за «деды воевали» мало кто хочет в доморощенной империи.

А вот тактическое ядерное оружие - вполне возможно. У России есть ядерные боеприпасы к гаубицам - мощностью до 2,5 килотонн, есть ядерные авиабомбы и боеголовки для «Искандеров» покрупнее...

Вполне вероятно, что Путин пойдет ва-банк: ударит, например, по скоплениям наших войск, по опорным пунктам, по военным базам на линии фронта - 10-20 ядерных боеприпасов малой мощности «для защиты России» в полном соответствии с «конституцией» РФ...

Или шандарахнет по электростанциям, электроподстанциям, «центрам принятия решений»... Как утверждают российские империалисты в своих пабликах: «Отступление из Украины означает гибель для России». Поэтому гулять так гулять на ядерном пепелище... Что делать нам? Не дрейфить. Подготовиться к любому, самому страшному варианту развития событий. Рассредоточить войска. Обеспечить быстрое переподключение системы электроснабжения. Принять контрмеры по своевременному выявлению и превентивному уничтожению оружия массового поражения. Главное - не останавливаться. Сердце Кощея, как известно, в яйце. А яйцо - в Москве.

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