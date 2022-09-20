«Учителям выплачено выходное пособие» 20.09.2022, 9:20

Белорусский режим не разрешил возобновить обучение в литовской школе в Пелесе.

Белорусские власти не разрешат возобновить обучение в литовской средней школе в Пелесе. Об этом заявил 19 сентября вице-министр образования, науки и спорта Литвы Рамунас Скауджюс, пишет Delfi.

Летом сотрудники пожарного надзора Беларуси сообщили, что выявили нарушения и приостановили деятельность школы. Учебное заведение так и остается закрытым.

— Когда были озвучены дополнительные требования пожарной безопасности, директор с ними не согласился, и начался судебный процесс. Но очень четко было сказано, что как бы не закончился судебный процесс, разрешение выдано не будет, — сказал вице-министр журналистам.

По его словам, к школе были предъявлены требования, вынуждающие изменить конструкцию здания. По словам Скауджюса, в этой школе училось около 120 детей, родители переписали их в ближайшие школы.

— Учителям выплачено выходное пособие, на сегодняшний день еще остается работать администрация (…), чтобы решать хозяйственные вопросы, — сказал он.

По словам вице-министра, поскольку школа построена и оборудована на средства Литвы, в Министерстве иностранных дел обсуждают, как вернуть находящееся в этой школе имущество: интерактивные доски, микроавтобусы.

В другой литовской школе в Беларуси, в Рымдзюнах, учится около 90 детей, но обучение они получают уже не на литовском, а на белорусском языке, так как в апреле вступил в силу указ Александра Лукашенко об обучении в школах только на русском и белорусском языках.

— В Рымдзюнах остались два учителя, которым была предоставлена возможность преподавать литовский язык посредством неформальной деятельности, — сказал Скауджюс.

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