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Наемники из ЧВК «Вагнера» взбунтовались и отказываются воевать в Украине

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  • 20.09.2022, 9:27
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Наемники из ЧВК «Вагнера» взбунтовались и отказываются воевать в Украине

Завербованные Пригожиным российские заключенные вышли из-под контроля из-за успехов ВСУ.

Российские наемники из ЧВК Вагнера начали отказываться воевать в Украине. Они испугались успехов Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления в Харьковской области.

Об этом в понедельник, 19 сентября, в Twitter сообщил американский журналист Джек Детч с ссылкой на словами высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.

По его словам, «Вагнер» пытается отправить на войну в Украину 1500 осужденных преступников, но многие сопротивляются.

«Успешное наступление Украины с целью отвоевать большую часть Харьковской области вдохновило многих российских добровольцев отказаться от боя», – процитировал Детч слова чиновника Пентагона.

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