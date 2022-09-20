Наемники из ЧВК «Вагнера» взбунтовались и отказываются воевать в Украине

Наемники из ЧВК «Вагнера» взбунтовались и отказываются воевать в Украине8
- 20.09.2022, 9:27
- 18,072
Завербованные Пригожиным российские заключенные вышли из-под контроля из-за успехов ВСУ.
Российские наемники из ЧВК Вагнера начали отказываться воевать в Украине. Они испугались успехов Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления в Харьковской области.
Об этом в понедельник, 19 сентября, в Twitter сообщил американский журналист Джек Детч с ссылкой на словами высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.
По его словам, «Вагнер» пытается отправить на войну в Украину 1500 осужденных преступников, но многие сопротивляются.
«Успешное наступление Украины с целью отвоевать большую часть Харьковской области вдохновило многих российских добровольцев отказаться от боя», – процитировал Детч слова чиновника Пентагона.