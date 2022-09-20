Минчанин уснул в электричке и забыл в поезде более 50 тысяч долларов 26 20.09.2022, 9:31

9,864

Мужчина ехал с дачи с сумкой, набитой деньгами.

Минчанин возвращался домой с дачи, но когда вышел из поезда, обнаружил, что забыл свою сумку. А в ней более 50 тысяч долларов. Как разрешилась ситуация, рассказывает телеграм-канал «Милиция Минска».

Когда мужчина возвращался в пригородной электричке домой с дачи, с собой у него была сумка с крупной суммой денег — почти 50 тысяч долларов и 4,4 тысячи евро. В дороге он уснул. Услышав нужную остановку, быстро выбежал из вагона, оставив сумку на сидении.

Спохватился минчанин уже на улице, позвонил в милицию. Происшествие закончилось хорошо: сумку обнаружили сотрудники минского отдела внутренних дел на транспорте и вернули ее мужчине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».