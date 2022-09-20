Минчанин уснул в электричке и забыл в поезде более 50 тысяч долларов

Минчанин уснул в электричке и забыл в поезде более 50 тысяч долларов26
- 20.09.2022, 9:31
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Мужчина ехал с дачи с сумкой, набитой деньгами.
Минчанин возвращался домой с дачи, но когда вышел из поезда, обнаружил, что забыл свою сумку. А в ней более 50 тысяч долларов. Как разрешилась ситуация, рассказывает телеграм-канал «Милиция Минска».
Когда мужчина возвращался в пригородной электричке домой с дачи, с собой у него была сумка с крупной суммой денег — почти 50 тысяч долларов и 4,4 тысячи евро. В дороге он уснул. Услышав нужную остановку, быстро выбежал из вагона, оставив сумку на сидении.
Спохватился минчанин уже на улице, позвонил в милицию. Происшествие закончилось хорошо: сумку обнаружили сотрудники минского отдела внутренних дел на транспорте и вернули ее мужчине.