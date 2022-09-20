ISW: Контрнаступление ВСУ вызывает панику в Кремле и армии РФ 20.09.2022, 9:37

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У российского руководства нет сил остановить украинские войска, которые продвигаются через реку Оскол.

Контрнаступление ВСУ подрывает и без того низкий моральный дух у так называемых элитных российских подразделений и вызывает панику у влиятельных лиц из Кремля. Об этом свидетельствует срочное обсуждение 19 сентября среди российских ставленников о необходимости немедленной аннексии Россией Луганской и Донецкой областей.

Как говорится в ежедневном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), «законодательные органы» ставленников России в так называемых «ДНР» и «ЛНР» призвали свое руководство «немедленно» провести «референдум» о признании «Л/ДНР» субъектами России.

Российская пропагандистка Маргарита Симонян одобрительно отозвалась о «референдуме», назвав его «крымским сценарием». Она написала, что, признав оккупированную украинскую землю территорией России, легче угрожать НАТО ответными ударами на украинские контратаки, что «развязывает России руки во всех отношениях».

«Такой подход непоследовательный. Российские войска не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Таким образом, присоединение территорий, на которые претендуют «Л/ДНР», приведет к тому, что Россия аннексирует области, которые, по определению Кремля, будут частично находиться под законными украинскими властями и влиянием ВСУ», — объяснили в ISW.

В институте предполагают, что у российского руководства не хватает способов остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол в Луганской области. Кремль может считать, что частичная аннексия может побуждать к вербовке дополнительных сил как из России, так и с недавно аннексированной украинской территории.

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