Названы четыре самых полезных для здоровья вида рыбы 10 20.09.2022, 9:41

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Их следует употреблять в пищу не реже двух раз в неделю.

Рыба является одним из самых здоровых продуктов, которые вы можете съесть. Он диетичен, полезен для сердца, поддерживает здоровье мозга и содержит полезные жиры и другие важные питательные вещества – селен, железо, витамины группы В.

Как пишет портал GreenPost, эксперты рекомендуют есть рыбу не реже двух раз в неделю. Вот виды рыбы, на которую можно делать ставки.

Лосось

Очень полезное лакомство. Он богат омега-3 жирными кислотами, которые хорошо влияют на сердце. Это источник витамина D, который поддерживает здоровье костей и повышает иммунитет. Витамин D входит в состав небольшого рациона, поэтому, чтобы получить его, полезно есть лосось.

Тунец

Тунец очень полезен для сердца. Он также богат омега-3 жирными кислотами, при этом содержит ниацин (витамин B3), помогающий снизить уровень холестерина. Желтый тунец стоит дорого, потому что это деликатес, но вы также можете купить более дешевый консервированный тунец. Вы можете приготовить салат из тунца, в который входят кукуруза, листья салата, авокадо, огурцы и т.д.

Треска

Эта рыба очень богата протеином и насыщает вас, при этом в ней мало калорий и жира. В 85 г трески содержится около 15-20 г белка и всего около 90 калорий. Это отличный источник витамина B12 – одна порция трески содержит чуть более 30% рекомендуемой дневной нормы этого витамина.

Сардины

Сардины полезны для костей, поскольку одна их порция обеспечивает 40% необходимого дневного количества кальция. Если вы не любите молоко и кисломолочные продукты, обязательно ешьте сардины, чтобы получить кальций. Эта рыба также содержит витамин B12, селен и фосфор.

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