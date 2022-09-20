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«Нас бьют как зверей»: оккупанты рассказали о прорыве ВСУ на Херсонском направлении

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  • 20.09.2022, 9:49
  • 8,590
«Нас бьют как зверей»: оккупанты рассказали о прорыве ВСУ на Херсонском направлении
иллюстрационное фото

Украинская разведка перехватила сообщение военного РФ.

Боевик так называемой «ДНР» рассказывает жене о прорыве украинских войск. Речь идет о Херсонском направлении.

Об этом сообщается в разговоре, который перехватило ГУР МО.

«Тут такое происходит… Прорыв у нас, прям у нас, вот где я стою сейчас...Тут украинцы нормально только что обложили...клубы дыма такие стоят… Они сейчас нас тут бьют, шо зверей», - жалуется оккупант жене.

При этом он рассказывает, что связи с подкреплением нет, а командование приказало «стоять до последнего».

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