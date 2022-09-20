«11 утра, а пол-Минска тут»: белорусы эпично штурмуют H&M 11 20.09.2022, 9:56

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Гигантские очереди выстроились на финальной распродаже массмаркета в столице.

Из Беларуси все-таки уходит H&M. «Салiдарнасць» вместе с туристами, студентами, молодыми родителями и пенсионерами заглянула на финальную распродажу шведского бренда в Минске.

К открытию немного опаздываем, и это оказывается правильная стратегия: несколько десятков человек, толпившихся перед закрытыми роллетами, уже внутри, а до дневных толп еще далеко.

Практически каждый заходящий вертит головой в поисках скидок, но заметить редкие таблички Sale посреди плотных рядов вешалок и стеллажей не так уж просто.

По первому впечатлению — гигантских скидок «на посошок» тут нет. Компания, судя по всему, рассудила, что придавленные санкциями шопоголики раскупят если не все, то почти все. Поэтому — никаких «новых коллекций», никакого богатства размерного ряда, но и цены, похоже, пережили полугодовую заморозку вместе с магазинами, и вполне сопоставимы с госунивермагами в скидочный день.

— А у вас XL размеров вот таких курток уже вообще нет? — спрашивают у пока еще бодрой девушки консультанта пожилые подруги.

— Все, что на витринах, — разводит руками та.

— И не подвезут?

— Точно нет. Может, вообще за пару дней все разберут. Но вообще мы до конца сентября будем работать, вроде бы.

Джемпера за 24.99 разбирают просто-таки с космической скоростью, платья за 39.99 разлетаются, как горячие пирожки, джинсы и штаны берут сразу по 3-4 пары — очередь в примерочные уже больше двух десятков человек и не думает укорачиваться.

— Мам, — вкрадчиво протискивается к примерочным девочка-подросток, — чем больше ты сомневаешься, тем больше вещей я нахожу.

— Да пожалуйста, — кивает женщина, — только в пределах оговоренной суммы. 150 рублей у тебя, и ни в чем себе не отказывай.

Девочка надувается и уходит решать сложную дилемму: желтая юбка в складку или полуспортивное короткое платье?

***

Среди посетителей заметны россияне, с легкой ностальгией обсуждающие «а вот у нас в Питере, помнишь, тоже такие модели были, я весной себе не успела купить», и с легкой нервозностью уточняющие у консультантов, точно ли здесь принимают карты «МИР».

Также в довольно плотном густом потоке обнаруживаем несколько групп китайских студентов и молодую семейную пару с ребенком, говорящую по-латышски — спустя буквально полчаса ребенок на руках у папы, а детская коляска завалена несколькими десятками пар малышковой, женской и мужской одежды и обуви.

Впрочем, хапуну, кажется, поддались почти все — и в примерочные, и в кассы покупатели несут целые ворохи одежды — в этом бедламе девушка, у которой в руках только джемпер и плюшевый единорог, выглядит невероятно трогательно.

Впрочем, некоторые выходят совсем без покупок, признаваясь, что ожидали чего-то бОльшего — ассортимента, скидок, — но ничего толком не приглянулось.

— Нет, ну так-то остро мне ничего не нужно, — доносится обсуждение от стайки юных девушек. – А с другой стороны, может, они всего на день открылись, и если я сегодня эти джинсы не куплю, то не куплю никогда!

— Еще скажи — никогда в жизни, — ерничают подружки.

— Вот закроют белорусам въезд в Литву и Польшу, и не до шуток будет…

Ладно — женские джинсы (цены — 49, 99, 59,99, 79,99 — на выбор по нарастающей). Филиал Армагеддона обнаруживается на втором этаже, в детском отделе. Очередь в примерочные здесь змеится зигзагами через большую часть зала — досчитав до 50-го, я сбиваюсь, а очередь нет. Многие, кто пришел не в одиночку, сразу разделяются: один — в очередь, другой — «на охоту».

— Ого, вот это мы попали! — удивленно восклицает очередная свежеприбывшая на эскалаторе девушка.

Потом решительно поворачивается к спутнику:

— Ничего не знаю, я племяннику подарок обещала, поэтому без покупки отсюда не уйду. Ты, чтобы не скучать, сходи посмотреть по ТЦ, что тебе интересно — если через час не вернусь, приходи меня спасать.

— Я не готов провести свою молодость здесь ради пары джинсов, но племянник — это святое. Держись, принесу тебе кофе с печенькой, — соглашается парень.

***

Примечательно: среди покупателей нет ни агрессии, ни конкуренции за понравившиеся модели — наоборот, кто соглашается место в очереди придержать, кто подскажет, не морщит ли сзади выбранная куртка, или посоветует, где видел похожую модель.

— 11 утра, а пол-Минска тут, — переговариваются женщины в длиннющей очереди в кассу, — вот что значит, подогрели интерес финальной распродажей.

— Вообще, может, это просто ход такой — сказать, что закрываются, а сами уже до Нового года аренду оплатили, и сотрудников наняли, и через Казахстан новые партии привезли, — с видом инсайдера делится другая.

— Ну да, в Москве вон тоже не верили, что «Макдоналдс» уйдет, а он взял и закрылся. И вы-то здесь стоите, а не Нового года ждете, — подпускает шпильку третья, но начать ссориться они не успевают — расходятся вслед за объявлением: «Следующий по очереди, проходите, пожалуйста, к первой кассе!».

Через очень короткое время и примерочные, и кассы на обоих этажах не справляются с наплывом жаждущих прощальных закупок — на стойке заканчиваются даже фирменные сумки для шопинга, а в зале ощутимо сложно протиснуться.

На помощь заморенным продавцам, которые вполголоса желают один одному «пережить этот день», приходит охрана, которая закрывает второй этаж для входа, а на первый начинает запускать посетителей партиями по 3-5 человек.

Поколение тиктокеров не может пройти мимо: кто-то тут же фотографирует очередь на вход, растущую на глазах, кто-то включает видеозапись и идет вдоль, наглядно показывая масштаб.

— А что дают-то? И по сколько в одни руки? — звонко и радостно спрашивает у стоящих молодой человек.

Ответы сыплются разные:

— Модный шмот, сегодня — сколько унесешь, а завтра — что останется.

— А вы не стесняйтесь, присоединяйтесь! Вместе посмотрим: что, почем, кому, сколько.

— Право выбора дают. Пока еще.

Проходящая к выходу из торгового центра пожилая семейная пара в удивлении останавливается, рассматривая очередь. Мужчина вслух недоумевает, мол, парой этажей выше «такие же точки пустые, а тут собрались, как будто страшный дефицит».

Словно в ответ ему, из магазина выпархивают две девушки и радостно верещат, размахивая большими бумажными пакетами с узнаваемым логотипом:

— Йо! Мы успели!!

Оглядываемся: кажется, этой незамутненной радости завидуют многие.

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