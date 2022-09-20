«Пенсионеров становится больше, а тех, кто платит налоги — меньше» 8 20.09.2022, 10:23

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С октября в Беларуси стартуют очередные нововведения по пенсиям.

С октября в стране запускается накопительная «пенсионная реформа». Это значит, что работники смогут ежемесячно выплачивать страховой взнос до 10% от своей зарплаты, а наниматели будут пополнять этот счет еще максимум на 3%.

Воспользоваться возможностью можно минимум за три года до достижения пенсионного возраста. Накопленные средства можно будет получить по выбору в течение пяти или десяти лет, но только после достижения общеустановленного пенсионного возраста (63 года для мужчин, женщины — 58 лет).

«Филин» поинтересовался у старшего научного сотрудника BEROC Анастасии Лузгиной, насколько эффективным будет новшество.

— Это уже назревшая проблема. О «пенсионной реформе» в Беларуси говорили как государство, так и эксперты. Потому что уже не один год наблюдается дефицит средств в ФСЗН. Это связано, прежде всего, с тем, что в стране возникла демографическая яма. Пенсионеров становится больше, а тех, кто платит налоги, меньше.

С одной стороны, это естественные демографические процессы: в Беларуси стареет население. С другой — к этому добавилась негативная тенденция, связанная с отъездом из страны более молодых и активных людей, семей с детьми.

Первым этапом «реформы» было повышение пенсионного возраста как женщинам, так и мужчинам. Специалистами BEROC, в том числе, было подсчитано, что такая мера не решает проблемы. Нужны еще и качественные изменения самой системы.

Поэтому было принято решение ввести накопительный элемент. Хотя очень долго эту модель ввести не решались. Это было связано с сокращением поступлений на финансирование нужд сегодняшних пенсионеров.

Все же на это созрели, но выбрали довольно мягкую форму, когда накопительный элемент не обязателен и остается личным выбором каждого работника.

Почему так сделали? Опять же, потому что денег не хватает. И если накопительный элемент будет введен в обязательном порядке, то много средств будет изыматься из доходов ФСЗН. Тогда станет вопрос, что делать с сегодняшними пенсионерами.

В принципе, нововведение — правильный шаг. Сбалансированная пенсионная система — это когда в определенной степени поднимается пенсионный возраст (исходя из продолжительности жизни), и когда вводится накопительный элемент.

Проблема в том, что Беларусь с этим решением сильно запоздала. Это надо было делать тогда, когда ФСЗН был в профиците, когда не было демографической ямы, много молодых специалистов устраивались на работу.

Сейчас все наоборот: мало того, что в стране дефицит рабочих, так у нас еще стоит проблема финансирования ФСЗН.

Раньше можно было подумать, мол, ладно, есть дефицит, но этот бюджетные обязательства можно выполнять за счет привлечения ресурсов на внешних рынках. В нынешних условиях это сделать будет очень сложно и проблематично.

Заниматься накоплением пенсионных отчислений будет «Стравита», а затем где-то их размещать: в государственных ценных бумагах и в депозитах. Вопрос: насколько это будет доходный инструмент? Мы знаем, что инфляция в стране составляет около 18%, базовая инфляция превысила 20%. Есть оценки, что это еще не потолок.

Люди будут делать накопления не один год, это долгосрочный период (минимальный срок — за три года до выхода на пенсию). Чаще всего это больший срок: пять-десять, а то и пятнадцать-двадцать лет.

В условиях, когда экономика переживает кризис, ее состояние неустойчивое, а риски высокие, насколько люди будут готовы делать такие отчисления — большой вопрос.

Тем более, что все накопления формируются только в белорусских рублях. Прогнозировать, какая будет инфляция и ситуация на валютном рынке через 3-5 лет, — сложно.

Можно, конечно, простимулировать людей на тех же госпредприятиях в виде настоятельных рекомендаций открыть накопительный счет, но опять-таки вряд ли это получит массовую поддержку со стороны граждан.

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