Пионтковский расказал, как в Кремле избавятся от Путина

Пионтковский расказал, как в Кремле избавятся от Путина4
- 20.09.2022, 10:28
- 6,814
Один из ближайших «соратников» инициировал план по его отстранению от власти.
Приспешники президента Российской Федерации Владимира Путина готовят план по его отстранению от власти. В Кремле намерены объявить якобы о его болезни.
Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
«Российская верхушка активно обсуждает объявление болезни Путина и временной передачи его полномочий коллективному органу – Совету безопасности. Инициатором этой идеи является Юрий Валентинович Ковальчук, который является одним самых близких к Путину человеком. Он менеджер всей его громадной финансово й империи и в то же время его внешнеполитический гуру. Ковальчук – классический ультрафашист, придерживающийся крайних имперских взглядов, идеолог войны с Украиной и Западом, реванша за поражение СССР. Именно он подталкивал Путина в войне с Украиной и к войне с НАТО», - говорится в сообщении.
«Ковальчик умный человек. Он понял, что Россия проигрывает и в этой ситуации он решил, что перед ним стоит задача сохранить власть и собственность не только свою, но и всей правящей группировки. На этом фоне захват Украины отходит на второй план», - отметил публицист.
Кроме того, он указал, что такой план решает две важные задачи:
расширяется поле внешнеполитического маневра – больше шансов на мягкий вариант капитуляции;
смягчение шока россиян от поражения РФ. Негатив народа в отношении Путина будет постепенно нарастать.