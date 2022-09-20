Наталья Радина: Олег Алкаев был очень смелым человеком, совершившим настоящий Поступок 4 20.09.2022, 10:32

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Наталья Радина

Покойся с миром, Олег Леонидович.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина отреагировала на сообщение о смерти Олега Алкаева:

— Ушел из жизни полковник Олег Алкаев - бывший начальник минского СИЗО № 1, рассказавший о внесудебных казнях в 1999 году лидеров белорусской оппозиции. Автор книги «Расстрельная команда».

В свое время Олег Леонидович очень мне помог в трудной ситуации. Общались не очень часто, но уважали друг друга. Он был непростым, но очень смелым человеком, совершившим настоящий Поступок, изменявшим его жизнь далеко не в лучшую сторону. Но полковник никогда не жаловался, не хвалился, знал о своих собственных грехах, мучился ими, тяжело переживал за Беларусь, хотел увидеть ее свободной.

Недавно Олег Леонидович мне позвонил. Сказал, что любит и уважает. Я как всегда куда-то спешила. Не поняла, что он прощался…

Покойся с миром, Олег Леонидович. Будем помнить.

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