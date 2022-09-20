В Мелитополе прогремели мощные взрывы и поднялся черный дым 4 20.09.2022, 10:48

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Глава города потроллил оккупантов.

Во временно оккупированном Россией украинском Мелитополе Запорожской области прогремели два мощных взрыва. После взрывов над местным элеватором взвился густой черный дым.

Об этом сообщил украинский городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он же выложил видео задымленного элеватора.

«Оккупанты безудержно курят в Мелитополе. Только что в городе раздались два громких взрыва. Вблизи городского элеватора жители наблюдают черный дым. Выясняем подробности», – написал Федоров.

Что стало причиной взрывов – попадания украинских ракет или подрывная работа местных партизан – пока неизвестно.

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