В Беларуси значительно просело строительство жилья 2 20.09.2022, 10:47

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Страдают в том числе очередники.

В Беларуси продолжают падать темпы строительства нового жилья. За январь-август в целом по стране организации всех форм собственности построили 26 тыс. новых квартир. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на Белстат. Это на 10,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-августе этого года организации всех форм собственности ввели в эксплуатацию 2 млн 319 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Годом ранее — почти 2 млн 520 тыс.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий ввели в эксплуатацию 1 млн 20,8 тыс. квадратных метров общей площади (44% от общего объема введенного жилья). Годом ранее — 1 млн 40 тыс. «квадратов» (41,3% от общего объема введенного жилья).

При этом с господдержкой построили больше, чем в прошлом году, — 786,3 тыс. квадратных метров (годом ранее — 763,3 тыс. квадратных метров).

Снижение темпов строительства жилья происходит в целом на фоне проблем в экономике, а также заметного подорожания стройматериалов.

Сейчас Министерство архитектуры и строительства также регулирует цены на стройматериалы согласно постановлению ведомства № 73 — в нем 33 позиции: кровельные и отделочные материалы, лесо- и пиломатериалы, известь, стальные конструкции и другие товары.

В мае правительство пообещало сдерживать рост цен на строительные материалы.

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