Народный «иноагент» России 2 Ян Шенкман, «Новая газета. Европа»

20.09.2022, 10:57

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Алла Пугачева

Пугачева одной фразой перевернула игру Кремля.

Алла Борисовна Пугачева создала за свою жизнь много громких инфоповодов (и это — помимо хитов): скандал в гостинице «Прибалтийская», свадьба с Киркоровым… Из первых полос с ее портретом можно составить трехтомник. Но то, что она сделала сейчас, будет, пожалуй, покруче.

Сказаны простые слова. Приведу их целиком, поскольку российские СМИ предпочитают цитировать только первую часть:

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

Про Галкина обычно оставляют — в конце концов, какая жена не поддержит мужа. А про Родину (Пугачева пишет именно так, с большой буквы, как писали в СССР) — убирают, это по теперешним временам чересчур.

Эффект был такой, как будто по Кремлю и околокремлевской нечисти выстрелили ракетой. Кто-то пустил в ход секретное оружие, которое берегли на крайний случай, до последних времен, и вот эти последние времена наступили. Больше можно не экономить патроны.

Никто не ждал, что Пугачева вступится за протестующих, за Навального (хотя в 2012 году она и была на стороне оппозиции). Она тут вроде бы ни при чем. Но с началом войны ее имя всплыло почти сразу: «Почему молчит Пугачева?» Сказали свое слово рокеры, сказали артисты. И это хорошо, но размах не тот, масштаб не тот, вот если бы Пугачева… Вот ее голос бы прозвучал.

Разница — как между группой The Doors и Фрэнком Синатрой или Азнавуром. Одно дело — антивоенные песни недовольных студентов и интеллектуалов, а совсем другое — человек, чьи песни ставила тебе бабушка.

Совсем другая глубина подсознания. Пугачеву-то уж точно услышат все, вообще все — от мещан, которые не читают новостей, до нефтяников Тюмени.

Есть и чисто русский нюанс: Пугачеву признала примадонной другая страна, другой народ, другая эпоха (на памяти о которой пытается спекулировать сейчас власть). И эта власть, эта страна, этот растерявшийся и обманутый народ уже не в силах отменить Пугачеву. У нее неотменяемая репутация.

А она молчала. Весной они с Галкиным уехали в Израиль. Получили свою дозу обвинений в предательстве, хотя Алла Борисовна сразу сказала, что отъезд временный. «Ну, ври, ври…» Галкин стал выступать с антипутинскими концертами, за что был полит помоями. Типа, а что вдруг? Уехал за границу и ругаешь наше правительство. Мы от тебя такого не ожидали. Хотя если знать матчасть, ничего другого и не могло быть. Галкин, несмотря на свою попсовую репутацию, шутит на политические темы уже лет десять. В 2016 году на «Славянском базаре в Витебске» он в лицо Лукашенко рассказывал анекдоты о Путине и о самом Лукашенко. С чего бы ему сейчас вести себя как-то иначе?

А она молчала. Говорили, что Пугачева — мудрая женщина, что она не хочет ссориться с властью, что у них в России собственность, бизнес-интересы. В общем, всё, что говорят в таких случаях. Но она молчала, и я ее понимал. А что она могла сказать? Повторить риторику информационной войны: «Россия — фашистская страна, русские — рабы»?

Такие слова не могут прозвучать из ее уст. Ну, не могут и всё. Она не просто так народный артист, ее не отделить от России.

В августе Пугачева вернулась. У слов «вернулся», «вернувшийся» сейчас целый букет ассоциаций. Если ты уехал после 24-го, а потом снова оказался в России, то у тебя два варианта. Либо каешься и ложишься под власть, пытаясь загладить вину, говоришь обязательные слова о поддержке войны и Путина (война и Путин — близнецы-братья). Либо сидишь без денег и без работы и ждешь, когда на тебя заведут уголовное дело. Сидишь очень тихо, не высказываешься — тогда, может быть, пронесет. Но как минимум концертов у тебя точно не будет.

Пугачевой эти правила не писаны. Она вернулась и сразу начала говорить. Дала отпор травле со стороны Михалкова и Соловьева. Демонстративно почтила память Горбачева. В общем, вела себя как свободный человек. Слова «война» не произносила, но бескомпромиссно отстаивала свои честь и достоинство.

А что ей могли сделать? Отменить концерты? Но она сразу сказала, что не планирует выступать в РФ. Нельзя отменить то, чего нет. Отнять собственность? Да, могут, но честь важнее. Когда тебе 73 года, репутация стоит дороже денег. Для такого человека, как Пугачева, — тем более.

Вот что она сказала.

Михалкову: «Вы будете прокляты своей страной», — цитата из «Рабы любви», михалковского фильма. И опять важен контекст. Эту фразу героиня Соловей говорит белогвардейцам, врагам трудового народа, выражаясь по-советски. А сама она — кинозвезда вне политики. И, когда видит зверства белых, не может дальше молчать и переходит на сторону большевиков. Все обратили внимание на «Господа, вы звери!», но месседж Пугачевой в другом. Смотрите: эти люди против народа, это антинародный режим, они будут прокляты. Это не я предатель родины, а они.

А вот о Горбачеве:

«Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира, исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если он в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее детей».

И опять, если вдуматься, та же тема. Ключевое слово — народ. Может быть, единственная звезда в России, которая имеет право говорить от имени народа, недвусмысленно заявила: это антинародный режим, он действует не в интересах народа. У народа другие интересы: жизнь, спокойствие, будущее детей. А у этих — удержание власти.

Народ морщится, когда Ходорковский и Каспаров ругают власть, народ не верит экономистам и политологам. Но Пугачева говорит с простыми людьми на их языке. И ей невозможно не верить.

Все ждали, скажет ли она о войне. Сказала: «…мирной жизни… прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан». Диванных оппозиционеров тут же триггернуло от слова «наши». Оно давно приватизировано властью, еще со времен сурковщины. Именно так — «наши». Одной фразой, спокойно, без истерик Пугачева переворачивает игру. Наши теперь — это те, кто против войны. А те, кто ее развязал, — чужие. Враги моей родины. Это из-за них гибнут и страдают наши люди. Нельзя быть патриотом и поддерживать эту бойню.

В Сети много откликов. Многие извиняются, пишут, что недооценили Аллу Борисовну. Думали, она эстрада, «Голубой огонек», а она сделала нечто невероятное. То, на что не решились люди, которых мы считали крутыми. Как? Почему? Что это вообще было?

Поэт Кирилл Медведев пишет:

«Ее обывательский здравый смысл с традиционными семейными и личными чувствами вдруг встает против милитаристского и протофашистского нигилизма и декадентства, которые превратились чуть ли не в государственную идеологию. Именно это послание Пугачевой, надеюсь, прямо сейчас доходит до немолодой, позднесоветской части путинского электората, которая всё больше чувствует личную угрозу себе, но не понимает, как и через кого ее осмыслить. Органчики уже стучат, что это, мол, бунт богатых и благополучных. Чушь это всё. Это бунт вполне массового здравого смысла. Вряд ли из него может родиться новая политика, но политическое зло в нем завязнуть может вполне».

Массовый здравый смысл. Много лет у него не было громкого голоса, он появился только сейчас, сегодня. И если завтра Пугачеву объявят «иностранным агентом», это звание будет звучать так: народный иноагент России.

Ян Шенкман, «Новая газета. Европа»

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