Украинская армия ведет бои на подступах к Лиману: новые карты войны 20.09.2022, 11:03

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Фото: Getty Images

Как выглядит линия фронта 20 сентября.

Обновлена карта боевых действий в Украине на 19 сентября. ВСУ освободили Белогоровку возле Лисичанска в Луганской области, продолжаются тяжелые бои на подступах к Лиману.в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.

На Сватовском направлении продолжаются бои на подступах к Лиману. Яровая освобождена.

По данным карты, фронт выравнивается в этом месте. По Студенко и Сосновому нет подтверждений, скорее всего, эти села освобождены также.

На Бахмутском направлении Белогоровка освобождена, это утверждают вражеские ресурсы, указывающие на нее и Яковлевку, а также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На Авдеевском и Запорожском направлениях пока без изменений.

На Херсонском направлении сообщается о боях на определенных участках фронта.

Напомним, ранее стало известно, что, согласно данным карты Deepstatemap, украинские военные 18 сентября продвинулись в сторону Лисичанска Луганской области.

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