В Севастополе прогремели взрывы и началась хаотичная стрельба 20.09.2022, 11:15

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архивное фото

Выстрелы раздаются в центральной части города.

Ночью и утром во вторник 20 сентября в центральной части Севастополя были слышны два хлопка и стрельба из огнестрельного оружия, сообщает корреспондент «Крым.Реалии».

Первый хлопок раздался в 04:51 по местному времени, он был отдаленный, невыразительный и не похожий на работу системы противовоздушной обороны, рассказал корреспондент.

Второй хлопок раздался в 06:05 по местному времени, он был более громким, более четким, однако было трудно определить, с какого направления идет звук, при этом дыма замечено не было.

Около 06:45 в Севастополе, по словам корреспондента КР, началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия, которая исходила примерно из района Корабельной стороны или Инкермана и продолжалась около одной минуты, однако хлопков на этот раз слышно не было.

Российские власти Севастополя пока не комментировали эти события.

Утром 16 августа произошли взрывы в Джанкойском районе аннексированного Крыма. Сообщалось, что были взорваны склады боеприпасов, повреждены трансформаторная подстанция и железная дорога. Российские власти заявили, что из района села Майское в Джанкойском районе эвакуировали более 3 тысяч жителей.

Минобороны России назвало произошедшее на севере Крыма «диверсией». В Крыму возбудили уголовное дело. Информации о подозреваемых или задержанных нет.

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что к взрывам возле Джанкоя в оккупированном Крыму «причастно элитное украинское военное подразделение». Чиновник говорил на условиях анонимности.

9 августа стало известно о серии взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма. Российские власти заявили, что эвакуировали около 30 человек из «близлежащих домов». Общую эвакуацию решили не проводить. Было повреждено более 60 жилых домов.

В Минобороны России утверждают, что причиной взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Российские военные, несмотря на опубликованные спутниковые снимки с разрушенной техникой, утверждают, что ее самолеты не пострадали.

7 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал ракетные удары украинских военных по российским военным объектам в Крыму в августе 2022 года. Минобороны Украины призвало крымчан сообщать в чат-бот «єВорог» информацию о дислокации войск России на аннексированном Крымском полуострове.

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