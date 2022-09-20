В Китае найден 4500-летний гигантский город неведомой цивилизации 20.09.2022, 11:21

Археологи впервые поделились результатами исследования с широкой общественностью.

В Китае археологи завершили третий сезон раскопок на каменных руинах древнего города, обозначенного ими под названием Хоучэнцзуй. Находки уже позволили заглянуть в прошлое неизвестной доисторической цивилизации.

Как сообщает China News, археологи раскопали остатки гигантского каменного города, который располагался на севере нынешнего Китая. Вероятно, его возвела ранняя цивилизация, которая возникла вдоль берегов реки Хуанхэ более 4000 лет назад. Раскопки длятся уже три года, но до сих пор археологи не делились результатами с широкой общественностью. Только теперь Управление национального культурного наследия официально сообщило, что работы проводились на городище Хоучэнцзуй в провинции Хух-Хото, автономный район Внутренняя Монголия.

Раскопки показали, что это был не просто огромный по тем временам город, а он процветал в период от 4500 до 4200 лет назад. Это был город со сложными системами оборонительных укреплений. В частности, он обладал системой рвов и внешними оборонительными периметрами, известными как барбаканы. Археологи раскопали мощные городские ворота, которые тоже были частью оборонительной системы, стены и бастионы - специальные конструкции, выступающие наружу от стен. Из таких бастионов можно было сыпать стрелами и бросать копья и дротики в разных направлениях.

«Мы даже нашли два подземных туннеля, - говорит Сунь Цзиньсонь, директор Академии культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии. - Один ведет от внутреннего барбакана к внешней стороне города, а другой связан со рвом. Чтобы выяснить, для чего они использовались, необходимы дальнейшие исследования».

Впервые остатки города Хоучэнцзуй были обнаружены еще в 1980-х годах. Но только в 2019 году здесь начались раскопки. На сегодняшний день общая площадь раскопанной части города составляет 1,38 квадратных километра. Какая именно цивилизация его построила, еще предстоит установить. Возраст города заставил археологов провести параллели с 4000-летним каменным городом Симао в Шэньму, провинция Шэньси, который тоже был раскопан лишь в последние годы.

Эти два города выбиваются из общего ряда. Дело в том, что ранние китайские города обычно строились из земли и дерева. Поэтому найти их в наши дни крайне непросто. Интересно и то, что сравнительный анализ выявил заметные различия в архитектуре городов Симао и Хоучэнцзуй. Особенно не похожи друг на друга их главные ворота. Это говорит о том, что данные города возводили разные цивилизации.

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