Украинские десантники показали освобожденное село-призрак 20.09.2022, 11:30

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Бойцов ВСУ шокировало то, что они там увидели.

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины показало, как выглядит недавно освобожденное от оккупантов село-призрак Богородичное (Донецкая область, Краматорский район).

«Село-призрак. Дома разбиты, дороги усеяны огромными воронками и всюду разбросаны вещи российских захватчиков. Так выглядит село Богородичное Донецкой области, недавно освобожденное подразделениями ДШВ ВС Украины», - указано в сообщении.

Длительное время в районе этого населенного пункта шли интенсивные бои, но украинские бойцы его освободили.

Добавим, что российские захватчики длительное время жили в монастыре. Удар по церковным зданиям противник нанес уже после того, как украинские защитники взяли село под свой контроль и провели зачистку.

Ранее воинов ВСУ шокировало то, что они увидели в освобожденном Богородичном.

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