Сколько платят за отопление и горячую воду «тунеядцы»? 20.09.2022, 11:31

Цифры впечатляют.

В Беларуси в сентябре обновили базу незанятых в экономике. В нее попали те, кто не смог подтвердить занятость за второй квартал.

«Тунеядскую» базу обновляют раз в квартал. Чтобы не попасть с сентября в обновленную базу, нужно было до 21 июля успеть предоставить комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость.

С тех, кто оказался в базе и у кого есть в собственности жилье, будут по экономически обоснованным тарифам взимать оплату за газоснабжение, отопление и горячую воду.

В последние годы белорусские «тунеядцы» платили за эти услуги в три раза больше.

«Квартира оформлена на папу, он работает в России, мама платила последние годы около 20 рублей за отопление, а этой зимой 60», — рассказала читательница сайта Charter97.org.

Опрошенные сайтом Charter97.org «тунеядцы» рассказали, что иногда тарифы за отопление и горячую воду для них выше в пять раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».