Хаос в окружении Путина: в Кремле началось брожение 3 20.09.2022, 11:39

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Диктатора могут сместить с должности.

В окружении Путина действительно царит хаос.

Об этом заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью ТСН.

По его словам, в РФ падает доверие не просто к Путину, а ко всему руководству: к военному командованию, к гражданским структурам, правительству и т.п.

«Мы видим, что все это чревато поражением, которое может обрушить всю систему власти в России. Соответственно, это один фактор. Другой – это то, что началась игра самого Запада. Думаю, что он собирается добивать. А это значит, что игра на добивание выражается в том, чтобы выбрать какую-то более-менее умеренную перспективную часть власти для уничтожение той радикальной, которая повела себя так, как повела, решившись на войну и угрозу применение ядерного оружия», – говорит правозащитник.

Фейгин отмечает, что Запад действительно очень беспокоится, что Путин применит ядерное оружие.

«Элементы хаоса есть и они еще не охватили тотально все, потому что это все должно идти сверху-донизу. То, что брожение началось, это очевидно. Думаю, что идет мучительный поиск выхода из ситуации. Путинский рецепт он такой: давайте заставим Украину пойти на переговоры и какой-нибудь вариант фифти-фифти выберем», – считает журналист.

По его словам, в окружении Путина есть разные «крылья». И не исключено, что вместо Путина ко власти придет кто-нибудь другой.

«Могут посадить вместо него Мишустина, но это радикальное крыло, которое хотело бы обезопасить себя. Есть какая-то часть, которая провоцирует патриотов и всяких радикалов, чтобы просто их, как глинобитным орудием используя, вышибить Путина и посадить своих. К ним относится Патрушев, который бы с удовольствием заменил (Путина. – Ред.) на своего сына. Эта группа ни чем не отличается от Путина, но готова пойти на уступки. Экономическое крыло, оно более договороспособное, а эти, как Патрушев, изображают договороспособность. Но Патрушев, в отличии от Мишустина, несет ответственность за войну в Украине. Главным препятствием является сам Путин. Эта война, кроме Путина, никому не нужна», – говорит Фейгин.

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