Лукашенко: Мы с Россией 35 20.09.2022, 11:43

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фото: ТАСС

Диктатор поддержал агрессивные действия Кремля.

Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем еще раз подтвердил свою поддержку агрессивных действий РФ:

— Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически (наша армия на острие). Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что «ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее». А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом.

Отметим, что в последнее время ряд украинских экспертов пытался изобразить Лукашенко «самостоятельной фигурой», которая «пытается дистанцироваться от Кремля». Однако Лукашенко в очередной раз показывает, на чьей он стороне.

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