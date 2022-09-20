Украинские войска взяли Лиман в полукольцо 2 20.09.2022, 11:46

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Фото: AP

Стало известно, какие российские группировки попадают в окружение.

Украинские бойцы, которые недавно подняли флаг над важным поселком по пути к Лиману, взяли город в полуокружение и освобождение его является лишь вопросом времени.

Об этом в эфире «Апостроф TV» сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Украинские войска взяли Лиман в полуокружение и собираются заставить врага отойти от города. После прохождения Лимана, а этот вопрос уже фактически решен, это только вопрос времени, открывается оперативное пространство для выхода наших соединений на Сватово. Южнее остаются Рубежное и Северодонецк и работа по Сватовскому плацдарму, сейчас наша дальнобойная артиллерия обрабатывает подходы к этому району. Этим направлением занимается группа, работающая из Северска по Лисичанску. Взята Белогоровка, фронт будет продвигаться по правому и левому берегам Донца, далее выход на оперативное пространство – комплексный подход к освобождению Луганской области действует», - отметил эксперт.

Полковник подчеркнул, что в Лимане находится небольшая группировка россиян, которые используют город как крепость.

«Наши войска очень аккуратно работают с городом, чтобы не разрушить инфраструктуру, поэтому и затягивается освобождение Лимана. Там нет даже десятой части вышедших из-под Изюма войск врага, поэтому в плен попадет небольшое количество россиян, большинство попытается бежать так же, как на Харьковщине. Среди них есть и «Барс», и донецкие и луганские «мобики», подтянули туда и часть «вагнеровцев», для прикрытия направления, есть несколько десантников», - сказал Свитан.

По его словам, подход техники в Лиман у врага ограничен, потому что ВСУ простреливают все пути и логистические цепочки.

«Особенно делаются попытки это делать со стороны Северска - наша арта достает всю их логистику. Поэтому мы занимаемся сейчас выдавливанием лиманской группировки войск врага, «удушая» его, но это займет некоторое время», - считает полковник.

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