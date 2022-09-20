«В салоне продают за $21 000, а я — за 15 000 долларов» 1 20.09.2022, 11:56

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Сколько в Беларуси стоят популярные модели с небольшим пробегом.

Автомобили бюджетного сегмента приобретают не только в личное пользование, но и для сферы перевозок. В частности, для такси. Водители выбирают их за простоту и, что самое главное, цену, ведь недорогая «лошадка» окупится быстрее и принесет больше прибыли. Сегодня журналисты av.by присмотрелись к популярным у таксистов моделям, чтобы узнать, за сколько реально взять трехлетний экземпляр и в каком он будет состоянии.

Вкратце обозначим авто, которые интересуют нас в первую очередь. Безусловно, список открывает Renault Logan, а затем следуют не менее популярные Lada Vesta, Volkswagen Polo Sedan, Skoda Rapid и Kia Rio. Каждая из машин отбиралась с условием, что в будущем ей предстоят большие пробеги, поэтому нынешний километраж по-хорошему не должен превышать 100 тысяч километров.

Renault Logan: «В салоне продают за $21 000, а я — за 15 000 долларов»

На старте продаж рестайлинговые «Логаны» второго поколения стоили от 8 250 долларов — неудивительно, что с таким ценником машиной обзавелись многие таксисты. Модель надежна и проста в обслуживании, а 1,6-литровый двигатель не пугает расходом топлива. Тем не менее большинство водителей оснащали авто газовым оборудованием на метане или пропан-бутане. В нашей базе объявлений предостаточно примеров с пробегом более 300 тысяч километров, а вот проехавших меньше «сотни» — единицы. Этот годовалый Renault Logan за $15 000 именно среди последних.

— Машина ни дня в такси не работала, а покупалась для себя. Приобретали в лизинг, но при переоформлении вопросов не возникнет — все уладим в короткий срок, если будет интерес купить авто, — замечает продавец. — Комплектация включает кондиционер, передние стеклоподъемники, обогрев сидений и все такое. Автомобиль чистый и аккуратный — на нем ездил только на работу. К антикоррозийной обработке и использованию бронепленки не прибегал, зато «Логан» на дилерской гарантии до 2024 года. Продаю по финансовой необходимости.

— Передвигаюсь преимущественно по городу, и в таком цикле бортовой компьютер указывает расход 7,3 литра на «сотню». Трассовые пробеги случаются редко, — подчеркивает владелец. — На торг мы не настроены, особенно когда повсюду столь высокие цены на автомобили. В салоне такой же продается за $21 тысячу, а нашему «Логану» в сентябре лишь год исполнился. Дешевле есть варианты, но я сам видел, что это за машины. Большинство поработало в такси, а у других состояние плачевное.

Lada Vesta: «Использовалась в коммерческих целях, но не в такси»

Еще год назад универсалы Lada Vesta SW Cross разлетались как горячие пирожки: вместительный стильный автомобиль с удовольствием приобретали семейные белорусы. А вот седаны полюбились работникам такси. Кстати, на вторичном рынке «отслуживших» можно опознать по наличию ГБО. Методом исключения мы наткнулись на бензиновую «Весту» за $13 200. За год на седане наездили более 36 тысяч километров.

— Нюансов по авто нет. У дилера делали два ТО, но дальше не собираемся проходить сервис у «официалов», — рассказывает мужчина. — Неоправданная стоимость и дешевое масло: льют не пойми что, а просят большие деньги! На данный момент машине почти полтора года. Использовалась она в коммерческих целях, однако никогда не была в такси. «Весту» покупали как рабочий автомобиль для фирмы.

— До сих пор менялись только расходники, поломок за период эксплуатации не возникало. Двигатель и «коробка» в исправном состоянии. Мне вообще кажется, что эта машина — три педали и руль. Незамысловатая повозка, но удачная для своих целей. Комплектация простая, пускай и не базовая. Все-таки рабочий автомобиль, поэтому излишествами его не наполняли. Если за $12 500 готовы купить на днях, то договоримся. Я вам это сообщаю, чтобы не тратить время, — честно отвечают на другом конце провода.

Volkswagen Polo Sedan: «Долларов двести скину»

В свое время появление Polo Sedan взбодрило рынок новых автомобилей в Беларуси. Модель долго держалась в топе самых продаваемых. К слову, тогда «Полик» был доступен с бюджетом до 10 тысяч долларов. Сейчас седан уступил место лифтбеку, хотя стоимость предшественника сохраняется на стабильно высоком уровне. Среди заметно «подуставших» вариантов мы обнаружили двухлетний Volkswagen за $13 700 с пробегом 53 тысячи километров. Значение небольшое, но и описание в объявлении скудное. Что же расскажут в личном разговоре?

— Состояние у машины отличное — обстоятельства вынуждают продать, — с ноткой грусти в голосе сообщает владелец. — Двухлетняя гарантия дилера уже закончилась, все необходимые по регламенту работы проводились. Какие именно? Даже не знаю, если честно. Комплектация здесь хорошая: есть подогревы сидений, лобового стекла, зеркал, электростеклоподъемники.

— А торг возможен?

— Долларов двести скину. Максимум до $13 500, — прощаясь, говорит продавец.

Skoda Rapid: «Каждый день из Столбцов в Минск — так и набежало 78 тысяч км»

Выбор «Рапидов» на нашем вторичном рынке невелик, и это немудрено. Больше года автомобили марки Skoda нельзя продавать в Беларуси, из-за чего ассортимент чешской «бэушки» сейчас не пополняется. Ценовой диапазон на полюбившийся таксистам лифтбек широкий: от 11 до 25 тысяч долларов. Мы остановились на варианте за $18 000 — золотой середине среди прочих предложений. На одометре двухлетнего Rapid зафиксировано 78 тысяч километров, под капотом — 1,6-литровый MPI на «механике».

— Из нюансов — трещина на лобовом стекле, — с ходу говорит продавец. — В остальном по кузову, ходовой и техническим агрегатам все в полном порядке. «Рапид» принадлежит моему родственнику, который сейчас в рейсе, поэтому пока я отвечаю на звонки. Владелец живет в Столбцах, каждый день ездил на работу в Минск и обратно. Так и набежали 78 тысяч километров, причем 80—90% — трассовые поездки.

— Несколько тысяч назад он менял опорные подшипники и шаровые опоры. Салон чистый и аккуратный, потому что с первого дня владелец использовал чехлы на сиденьях и руле. Всех опций я не перечислю, но точно помню про подогревы сидений, «круиз», мультимедийную систему и два комплекта колес.

Получить скидку на Skoda Rapid нам не удалось: ответивший на звонок мужчина пояснил, что этот вопрос можно обсуждать лишь с хозяином лифтбека.

Kia Rio: «Приедете — станем торговаться до слез»

Будет несправедливым не вспомнить о Kia Rio. Пускай он и не мелькал на первых позициях в рейтингах таксистов, зато стабильно удерживался в топе продаж. Среди десятка подержанных «Рио» внимание приковала модель 2019 года выпуска. Пробег этого автомобиля — 20 тысяч километров, цена — $15 300.

— Мы не первые владельцы. Отец купил «Киа» с пробегом 8 тысяч километров и какое-то время ездил на ней. Потом папы не стало, и машина с декабря прошлого года стояла в гараже. Ничего не отмотано — пробег оригинальный, его можно подтвердить на официальном сервисе.

— Rio не на гарантиие. Первая владелица не захотела обслуживаться у дилера, а отец после покупки посчитал нецелесообразным ехать к «официалам». Обслуживал сам — менял расходники и масло. Дефектов у автомобиля и каких-то нюансов нет — пробег-то всего ничего. Летом я немного проехался на машине, помыл ее и сфотографировал. Больше передвижений иномарка не совершала. Сам по себе «Рио» очень экономичный, насколько я помню со слов отца. Опций тоже хватает, комплектация не бедная!

— Готовы к торгу при личном осмотре?

— Ехать к нам из Минска далековато. Я по-любому уступлю на дорогу — это во-первых, а во-вторых, очень хорошо с вами поторгуюсь на месте. Как говорится, будет торг до слез! — не без иронии пообещал владелец Kia Rio.

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