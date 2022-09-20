Украинские пограничники отправили на дно вражеских диверсантов, пытавшихся заплыть им в тыл 5 20.09.2022, 12:01

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Бой произошел на реке Северский Донец.

Захватчики пытались попасть в тыл украинских войск.

Украинские пограничники ликвидировали группу оккупантов, которые пытались переплыть Северский Донец.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Диверсантов в утопленников превращают наши пограничники. С помощью тепловизора они обнаружили подготовку противника к преодолению водной преграды. ДРГ хотела переплыть Северский Донец и попасть в тыл наших войск», - говорится в сообщении.

Однако, когда лодка с четырьмя оккупантами была на середине реки, бойцы ГПСУ открыли по ней огонь.

«Плавсредство перевернулось, ни один захватчик на берег не выплыл», - добавили в ГПСУ.

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