Украинские пограничники отправили на дно вражеских диверсантов, пытавшихся заплыть им в тыл

Украинские пограничники отправили на дно вражеских диверсантов, пытавшихся заплыть им в тыл5
- 20.09.2022, 12:01
- 5,174
Бой произошел на реке Северский Донец.
Захватчики пытались попасть в тыл украинских войск.
Украинские пограничники ликвидировали группу оккупантов, которые пытались переплыть Северский Донец.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
«Диверсантов в утопленников превращают наши пограничники. С помощью тепловизора они обнаружили подготовку противника к преодолению водной преграды. ДРГ хотела переплыть Северский Донец и попасть в тыл наших войск», - говорится в сообщении.
Однако, когда лодка с четырьмя оккупантами была на середине реки, бойцы ГПСУ открыли по ней огонь.
«Плавсредство перевернулось, ни один захватчик на берег не выплыл», - добавили в ГПСУ.