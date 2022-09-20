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Работница «Евроопта» унесла почти 34 тысячи рублей

  • 20.09.2022, 12:05
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Работница «Евроопта» унесла почти 34 тысячи рублей

Она хотела подзаработать и вернуть деньги обратно.

По сообщениям суда, женщина работала специалистом в отделе почтовой связи «Интернет-магазин Евроопт» и была материально ответственным лицом (то есть имела доступ к деньгам). За два месяца, в мае — июне 2022 года, она присвоила вверенные ей деньги — 33 663 рубля 21 копейку.

Деньги она хотела вложить в криптовалюту и искреннее верила, что получится разбогатеть, а разницу заработка компенсировать и положить обратно. Свою вину впоследствии она признала и в содеянном раскаялась.

Тем не менее суд признал работницу «Евроопта» виновной в присвоении вверенного имущества, совершенном в особо крупном размере. Наказание — лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в 100 базовых величин, а также лишением на 5 лет права занимать должности, связанные с учетом, распоряжением, хранением материальных ценностей,

Также она обязана будет возместить работодателю украденные 33 663 рубля 21 копейку. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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