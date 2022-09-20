Пентагон: В окрестностях Херсона операции ВСУ целенаправленны и выверены 1 20.09.2022, 12:06

2,564

В Минобороны США оценили продвижение украинской армии на южном направлении.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты вокруг города Херсон, операции Сил обороны целенаправленны и выверены. Об этом на последнем брифинге в Пентагоне заявил представитель ведомства, комментируя контрнаступление украинских военных.

Что касается ситуации в Харьковской области, то там ВСУ продолжают закреплять свои позиции. Были бои к востоку от Купянска, призванные попыткой россиян укрепить собственную линию обороны. Также продолжаются бои в окрестностях Лимана.

На Донбассе Силам обороны удается успешно обороняться в окрестностях Бахмута. Правда, там россияне имеют успех, однако незначительным – им удалось захватить несколько сотен метров.

В Пентагоне также отметили, что ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре, как плотина или электростанция, являются подтверждением пренебрежительного отношения РФ к гражданским.

Напомним, в Институте изучения войны США отметили, что российские военные боятся повторить на правобережной Херсонщине такое же беспорядочное отступление, как было в Харьковской области, поэтому они готовят пути отхода. Украинским силам, вероятно, удастся освободить Херсон и весь правый берег Днепра в ближайшие недели, считают в ISW.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».