Анатолия Латушко приговорили к шести годам колонии 20.09.2022, 12:15

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Елене Малиновская, Анатолий Латушко, Лилия Ананян

Вместе с ним за изображение «Погони» осудили еще двоих политзаключенных.

В суде Центрального района Минска 20 сентября вынесли приговор троим политзаключенным: двоюродному брату политика Павла Латушко Анатолию Латушко, Лилии Ананян и Елене Малиновской. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Их задержали 31 января 2022 года за нанесение герба «Погоня» на почтовые ящики в подъездах. Известно, что Анатолия жестоко избили после задержания.

На суде Латушко и Малиновская своей вины не признали, Ананян признала полностью. В итоге судья Дмитрий Карсюк приговорил Анатолия к 6 годам колонии, Елену Малиновскую к 4 годам колонии. Лилии Ананян присудили 5 лет «домашней химии» и отпустили в зале суда. Анатолия Латушко также оштрафовали на 300 базовых величин (9600 рублей) и обязали возместить ущерб пострадавшим.

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