Ученые подсчитали количество муравьев на Земле 5 20.09.2022, 12:17

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Получилась интересная цифра.

Команда ученых из Университета Гонконга собрала данные 489 исследований, в которых измерялась плотность расселения муравьев с использованием стандартизированных методов. Экстраполяция данных позволила им предположить, что во всем мире живет приблизительно 20 квадриллионов муравьев, пишет New Scientist.

Ученые отмечают, что их оценка общего количества муравьев — самая точная из всех существующих. Предыдущие подобные исследования основывались на изучении плотности расселения этих насекомых в одном или двух местах, после чего данные экстраполировались на весь мир.

Общая биомасса глобальной популяции муравьев составляет около 12 млн тонн. Это больше, чем общая биомасса диких птиц (2 млн тонн) и млекопитающих (7 млн тонн). Для сравнения, общая биомасса людей составляет 60 млн тонн.

Несмотря на то, что это исследование является самой точной оценкой количества муравьев во всем мире, у него все еще есть пробелы, говорит Патрик Шультайс, один из руководителей научной группы. По его словам, большинство подсчетов не учитывали насекомых, которые живут на деревьях или под землей; кроме того, данные из Африки и Северной Азии также достаточно ограничены.

Сегодня на Земле живет почти 16 тыс. видов муравьев. Эти насекомые играют важную роль в большинстве экосистем: они разносят семена, увеличивают количество питательных веществ в почве, а также являются звеном пищевой цепи.

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