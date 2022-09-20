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В Минске задержали пастора церкви «Новая жизнь»

  • 20.09.2022, 12:21
  • 2,008
В Минске задержали пастора церкви «Новая жизнь»
Вячеслав Гончаренко
Фото: Белсат

Возможно, за проведение богослужений.

В Минске задержали пастора протестантской церкви «Новая жизнь» Вячеслава Гончаренко. Об этом сайту Charter97.org сообщили читатели. Позднее в Instagram-аккаунте церкви появилась информация о его задержании.

В 2021 году власти забрали у церкви здание. С тех пор верующие каждое воскресенье собирались на парковке рядом со зданием церкви для молитвы.

Возможно, за такое собрание в прошлое воскресенье его и будут судить.

Отметим, что это не первый случай, когда в Беларуси преследуют верующих и священнослужителей, которые выступают с критикой действия официального режима.

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