В Минске задержали пастора церкви «Новая жизнь» 20.09.2022, 12:21

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Вячеслав Гончаренко

Фото: Белсат

Возможно, за проведение богослужений.

В Минске задержали пастора протестантской церкви «Новая жизнь» Вячеслава Гончаренко. Об этом сайту Charter97.org сообщили читатели. Позднее в Instagram-аккаунте церкви появилась информация о его задержании.

В 2021 году власти забрали у церкви здание. С тех пор верующие каждое воскресенье собирались на парковке рядом со зданием церкви для молитвы.

Возможно, за такое собрание в прошлое воскресенье его и будут судить.

Отметим, что это не первый случай, когда в Беларуси преследуют верующих и священнослужителей, которые выступают с критикой действия официального режима.

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